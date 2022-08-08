Milli sporcu Kaan Şamgül’ün şüpheli ölümü saniye saniye kamerada! Kimliği böyle çıktı

İstanbul 4. Levent'te Milli Takım Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu 22 yaşındaki Kaan Şamgül, yolda yürürken aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ambulansla hastaneye kaldırılan genç sporcu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü kuşkulu bulan emniyet güçleri inceleme başlatırken, gencin yaşamını yitirdiği o anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

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