Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Giriş: 10.09.2025 00:19
Çalışma ziyareti kapsamında Pakistan’a giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Görüşmede Güler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Heyetler arası yapılan görüşmede Türkiye-Pakistan savunma iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
