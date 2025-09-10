10 Eylül 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Çalışma ziyareti kapsamında Pakistan’a giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Görüşmede Güler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Heyetler arası yapılan görüşmede Türkiye-Pakistan savunma iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.