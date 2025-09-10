Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Çalışma ziyareti kapsamında Pakistan’a giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Görüşmede Güler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Heyetler arası yapılan görüşmede Türkiye-Pakistan savunma iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN