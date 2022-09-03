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Migren neden olur? Migrenin tedavisi var mı?

A Haber
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Giriş: 03.09.2022 15:56
Sık rastlanan migren ciddi rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Peki migrenin nedeni ne? Kalıcı bir tedavisi var mı? Migrene karşı aşı tedavisi etkili mi? Tüm merak edilenleri uzmanına sorduk. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Ayhan Öztürk, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte yanıtları...
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Migren neden olur? Tedavisi var mı?
Migren neden olur? Tedavisi var mı?
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