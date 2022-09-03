Migren neden olur? Migrenin tedavisi var mı?

Sık rastlanan migren ciddi rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Peki migrenin nedeni ne? Kalıcı bir tedavisi var mı? Migrene karşı aşı tedavisi etkili mi? Tüm merak edilenleri uzmanına sorduk. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Ayhan Öztürk, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte yanıtları...

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