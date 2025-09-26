MHP’den 81 ilde “Terörsüz Türkiye” programı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Kilis’te yaptığı açıklamada “Terörsüz Türkiye” programlarının ülke genelinde 81 ilde sürdüğünü belirtti. Durgun, 1 Ekim 2024’te Meclis açılışında başlayan sürecin, Bahçeli’nin önerileriyle adım adım ilerlediğini ve terör örgütünün silah bırakmasıyla yeni bir döneme girildiğini söyledi. Temmuz ayından itibaren Bahçeli ve MYK üyesi Semih Yalçın’ın koordinasyonunda yürütülen programların Erzurum, Adana ve Gaziantep merkezli olarak bölgesel toplantılarla devam ettiğini ifade etti. Durgun, toplantılar öncesinde milletvekilleri, MYK üyeleri ve teşkilat mensuplarının, STK’lar ile ticaret ve ziraat odalarını Bahçeli’nin imzalı davetiyesiyle davet ettiğini aktardı. Yarınki toplantının iki ana temasını paylaşan Durgun, “Partimize yönelik algı ve iftiralar ile siyaset üstü bir mesele olan Terörsüz Türkiye çalışmaları masaya yatırılacak” dedi. Bu sürecin 86 milyonun ortak talebi olduğunu vurgulayan Durgun, MHP’nin terörsüz bir Türkiye hedefinde kararlılıkla yol aldığını kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN