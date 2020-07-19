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MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "Ayasofya" yüzüğü

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Giriş: 19.07.2020 10:28
Güncelleme:19.07.2020 10:31
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'nın siluetinden esinlenilen yeni tasarım bir yüzük yaptırdı. Bahçeli'nin, açılış töreninden önce yüzüğünü takarak Ayasofya Caminin "hayırlara vesile olması" temennisinde bulunduğu belirtildi.

MHP'den yapılan açıklamada, "24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Müzesinin camiye dönüştürülmesinin açılış töreni öncesinde her zamanki gibi kendi tasarımı olan ve Ayasofya'nın siluetinden esinlenmiş yeni tasarım bir yüzük yaptırdı." ifadelerine yer verildi.

Bahçeli'nin, açılış töreninden önce yüzüğünü takarak Ayasofya Caminin "hayırlara vesile olması" temennisinde bulunduğu belirtildi.

Bu arada Bahçeli'nin, Ayasofya Camisinin 24 Temmuz'daki açılışına katılması bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeliye Ayasofya yüzüğü MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'YE "AYASOFYA" YÜZÜĞÜ

Bahçeli'ye Ayasofya yüzüğü
Bahçeli'ye "Ayasofya" yüzüğü
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