18 Temmuz 2020, Cumartesi
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye "Ayasofya" yüzüğü

Genel Başkanı , Ayasofya'nın siluetinden esinlenilen yeni tasarım bir yüzük yaptırdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2020
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Ayasofya yüzüğü

'den yapılan açıklamada, "24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Müzesinin camiye dönüştürülmesinin açılış töreni öncesinde her zamanki gibi kendi tasarımı olan ve Ayasofya'nın siluetinden esinlenmiş yeni tasarım bir yüzük yaptırdı." ifadelerine yer verildi.

Bahçeli'nin, açılış töreninden önce yüzüğünü takarak Ayasofya Caminin "hayırlara vesile olması" temennisinde bulunduğu belirtildi.

Bu arada Bahçeli'nin, Ayasofya Camisinin 'daki açılışına katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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