13 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Meydanda uçan tekmeyle başlayan kavga kamerada
Meydanda uçan tekmeyle başlayan kavga kamerada

Meydanda uçan tekmeyle başlayan kavga kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2025 18:04
Olay, saat 15.30 sıralarında Samsun’un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Kameralara yansıyan olayda bankta oturan bir kişiye aynı yaşlardaki bir başka şahıs yaklaşıp ‘uçan tekme’ ile saldırdı. Tekmenin etkisiyle kısa süreli dengesini kaybeden kişi, ayağa kalkarak saldırgana karşılık verdi. Kavgada taraflar arasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olaya ilk olarak çevredeki vatandaşlar ile meydanda görevli çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Polis ve vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi. “Uçan tekme” ile saldırıyı başlattığı belirtilen kişi, ekipler tarafından olay yerinden uzaklaştırılarak sakinleştirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meydanda uçan tekmeyle başlayan kavga kamerada
Meydanda uçan tekmeyle başlayan kavga kamerada
Meydanda uçan tekmeyle başlayan kavga kamerada
Ankara’da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Bilecik şehidine hazırlanıyor
Bilecik şehidine hazırlanıyor
Alaca’da sokaklar asfaltlanıyor
Alaca’da sokaklar asfaltlanıyor
Bitlis’te 16 kilo 769 gram metamfetamin ele geçirildi
Bitlis’te 16 kilo 769 gram metamfetamin ele geçirildi
Kayseri’de aynı yolda 2 kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri’de aynı yolda 2 kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Metrobüslere özel günlerde FSM Köprüsü’nü kullanma kararı
Metrobüslere özel günlerde FSM Köprüsü’nü kullanma kararı
75 yaşındaki adamın cinayet zanlısı 15 yaşındaki çocuk çıktı
75 yaşındaki adamın cinayet zanlısı 15 yaşındaki çocuk çıktı
İslahiye’nin kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı
İslahiye’nin kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı
Duatepe Anıtı sisle kaplandı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Duatepe Anıtı sisle kaplandı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
İstanbul’da D100 karayolunda hız limiti değişti
İstanbul’da D100 karayolunda hız limiti değişti
Osmaniye’de evin bacasına yıldırım düştü
Osmaniye’de evin bacasına yıldırım düştü
Daha Fazla Video Göster