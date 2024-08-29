Metroda taç satan çocuğa tokat attı! Saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul'da metroya binen bir adam taç satan küçük çocuğa bir anda öfkelendi. Çocuğa önce bağıran adam daha sonra tokat attı. Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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