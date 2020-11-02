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Metroda "neden sarılıyorsunuz" kavgası kamerada! Genç sevgilileri uyarınca...
Son dakika haberi... Metroda sarılan genç sevgilileri ikaz eden yolcuyla "ne diyon birader" diyen genç arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son dakika haberi... Metroda sarılan genç sevgilileri ikaz eden yolcuyla "ne diyon birader" diyen genç arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.