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Metroda "neden sarılıyorsunuz" kavgası kamerada! Genç sevgilileri uyarınca...

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Giriş: 02.11.2020 09:14
Güncelleme:02.11.2020 09:34
Son dakika haberi... Metroda sarılan genç sevgilileri ikaz eden yolcuyla "ne diyon birader" diyen genç arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... Metroda sarılan genç sevgilileri ikaz eden yolcuyla "ne diyon birader" diyen genç arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika: Metroda sarılma kavgası kamerada! Genç sevgilileri uyarınca... SON DAKİKA: METRODA "SARILMA" KAVGASI KAMERADA! GENÇ SEVGİLİLERİ UYARINCA...

Metroda sarılma kavgası
Metroda "sarılma" kavgası
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