Metroda koltuk tartışması kamerada

Olay, Sırameşeler metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, yoğunluk sırasında yolcular arasında koltuk tartışması yaşandı. Vatandaş ile bir gencin arasında tren içerisinde yaşanan tartışmayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı. İstasyona geldiğinde ise güvenlik güçleri araya girdi. Taşkınlık çıkarıp küfürler savura yolcu, güvenlik ekipleri tarafından istasyondan çıkarıldı. Metro kısa bir beklemenin ardından yoluna devam etti.

