19 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Metroda koltuk tartışması kamerada
Metroda koltuk tartışması kamerada

Metroda koltuk tartışması kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.11.2025 17:19
Olay, Sırameşeler metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, yoğunluk sırasında yolcular arasında koltuk tartışması yaşandı. Vatandaş ile bir gencin arasında tren içerisinde yaşanan tartışmayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı. İstasyona geldiğinde ise güvenlik güçleri araya girdi. Taşkınlık çıkarıp küfürler savura yolcu, güvenlik ekipleri tarafından istasyondan çıkarıldı. Metro kısa bir beklemenin ardından yoluna devam etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Metroda koltuk tartışması kamerada
Metroda koltuk tartışması kamerada
Metroda koltuk tartışması kamerada
Veresiye defterini 100 bin TL’ye satın aldılar
Veresiye defterini 100 bin TL'ye satın aldılar
Bebek cinayeti 18,5 yıl sonra aydınlatıldı
Bebek cinayeti 18,5 yıl sonra aydınlatıldı
Drift atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Drift atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Araçları battaniyelerle örttüler
Araçları battaniyelerle örttüler
19 ülkeye pilates ekipmanı ihracatı
19 ülkeye pilates ekipmanı ihracatı
1 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
1 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
Pirinkayalar Tüneli ile kesintisiz ulaşım
Pirinkayalar Tüneli ile kesintisiz ulaşım
Böbrek üstü kitlelerinde robotik çağ
Böbrek üstü kitlelerinde robotik çağ
Konya’da su krizi kapıda mı?
Konya'da su krizi kapıda mı?
Yozgat havalimanı projesinde geri sayım başladı
Yozgat havalimanı projesinde geri sayım başladı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Daha Fazla Video Göster