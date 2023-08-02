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Metroda kocasını sevgilisiyle yakaladı!

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Giriş: 02.08.2023 23:02
Bursa'da bir kadın, metroda eşini başka bir kadınla görünce sinirlerine hakim olamadı. Eşinden evinin anahtarını isteyen kadının, "O eve giremeyeceksin bir daha" diye bağırdığı olay, metrodaki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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