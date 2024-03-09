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Meteoroloji'nin günlük tahmini neler? Bugün 11 ile sarı kodlu uyarı var

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 09:20
Birçok ilde sağanak, kar ve fırtına hayatı olumsuz etkileyecek. İstanbul'da sağanak yağış devam edecek mi? Bugün hangi iller için uyarı var? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Meteoroloji’den son notları aktardı.
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Meteoroloji’nin günlük tahmini neler?
Meteoroloji'nin günlük tahmini neler?
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