Meteoroloji'nin günlük tahmini neler? Bugün 11 ile sarı kodlu uyarı var

Birçok ilde sağanak, kar ve fırtına hayatı olumsuz etkileyecek. İstanbul'da sağanak yağış devam edecek mi? Bugün hangi iller için uyarı var? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Meteoroloji’den son notları aktardı.

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