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Meteorolojiden son dakika kar ve yağmur açıklaması! O iller dikkat... | 31 Ekim-1 Kasım 2021 hava durumu

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.10.2021 19:08
Meteoroloji Türkiye'nin il il 5 günlük hava durumu verilerini duyurdu. Son verilerde bazı illere kar ve sağanak yağış uyarısı yapıladı. Peki, İStanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde yarın 1 Kasım 2021 ve son 5 günde hava yurtta nasıl olacak? Hangi illerde hava iyi olacak? Hangi illerde kar yağışı, yağmur ve soğuk hava etkili olacak? İşte Türkiye'nin hava durumu haritası...
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