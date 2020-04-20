Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illere sağanak yağış uyarısı | 20 Nisan 2020 hava durumu (video)

20 Nisan 2020 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 20 Nisan 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğleden sonra Kayseri ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla bölgenin doğusu çok bulutlu, öğleden sonra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 30°C

Parçalı bulutlu