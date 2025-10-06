Meteoroloji uyarmıştı! Edirne soğuk havanın etkisi altına girdi

06 Ekim 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2025 22:18
Edirne, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kentte kuzey ve kuzeybatı yönlerinden Bulgaristan, güney kesimlerinden ise Yunanistan üzerinden gelen siklonik hava dalgası etkili olmaya başladı. Haziran ayından bu yana kayda değer bir yağış almayan Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde yer yer etkisini artırdı. Bazı caddelerde su birikintileri oluşurken, trafik zaman zaman aksadı. Bazı bölgelerde ise su birikintileri oluştu. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde trafik akışının aksamaması için çalışma yaptı.
