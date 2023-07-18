Meteoroloji saat verip uyardı! Yaprak kıpırdamayacak | 5 günlük yeni hava tahmin raporu paylaşıldı

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kavurucu çöl sıcaklarının yeni haftada da etkisini sürdüreceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı.