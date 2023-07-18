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Meteoroloji saat verip uyardı! Yaprak kıpırdamayacak | 5 günlük yeni hava tahmin raporu paylaşıldı

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Giriş: 18.07.2023 13:48
Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kavurucu çöl sıcaklarının yeni haftada da etkisini sürdüreceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı.
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