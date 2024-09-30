30 Eylül 2024, Pazartesi
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Meteoroloji 16 il için sarı kodla yağış uyarısı yaptı! Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara dikkat
Meteoroloji genel müdürlüğü günler öncesinden uyarı yaptı ve 16 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Balkanlardan gelen sağanak Edirne ve Tekirdağ’da etkili olmaya başladı. Peki İstanbul’da son durum ne? Beklenen sağanak yağış başladı mı? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.