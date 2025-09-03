Mesut Özil: "Bu isimler futbolumuzun marka değerine katkı sağlıyor"

Eski futbolcu Mesut Özil, Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği programda Süper Lig'e gelen yıldız futbolcularla ilgili, "Süper Lig'de bu sezon gerçekten büyük transferler yapıldı, çok önemli oyuncular Türkiye'ye geldi. Elbette bu isimler futbolumuzun marka değerine katkı sağlıyor. Ancak ben birkaç yıldır futbolu bıraktığım için artık özendiğim, heyecan duyduğum konu gençler" açıklamasını yaptı.

