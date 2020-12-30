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Mesanesinden çıkan taşlar doktorları bile şaşırttı! Daha önce böylesini görmediler
Denizli'de idrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle doktora giden 73 yaşındaki Halil Kul'un yapılan mesane ameliyatında vücudundan çıkartılan taşların boyutları doktorları da şaşırttı. Kul, en büyüğü 700 gram olan toplam 2,5 kilogram ağırlığındaki taşları hatıra olarak saklamak için yanında götürdü.