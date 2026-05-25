CHP'de kimler tasfiye listesinde?

Mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti içinde yeni bir tasfiye sürecinin düğmesine bastığı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun göreve dönüşüyle birlikte parti içi gerilim hızla tırmanırken, kulislerde konuşulan en büyük iddia belirli isimlerin partiden uzaklaştırılacağı yönünde. Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve avukat Mehmet Yılmazer, kulislerdeki son gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi.