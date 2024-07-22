22 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Mersin'deki terör halayına soruşturma! Bakan Tunç duyurdu: 9 şüpheli gözaltında

Mersin'deki terör halayına soruşturma! Bakan Tunç duyurdu: 9 şüpheli gözaltında

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2024 19:48
Mersin'de bir grubun terörist başı Abdullah Öcalan sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çektikleri görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır” açıklaması yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mersin’deki terör halayına soruşturma!
Mersin'deki terör halayına soruşturma!
Çanakkale’de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı!
Çanakkale'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı!
Selfie çekerken köprüden düştü
Selfie çekerken köprüden düştü
’Kimse beni bulamaz’ diyen şüpheliyi jandarma yakaladı
'Kimse beni bulamaz' diyen şüpheliyi jandarma yakaladı
Kırmızı listede! Böyle görüntülendi
Kırmızı listede! Böyle görüntülendi
Kastamonu’da orman yangını
Kastamonu'da orman yangını
Çorum’da sokak hayvanları için anlamlı proje
Çorum’da sokak hayvanları için anlamlı proje
Eber Gölü’nü kuraklık vurdu
Eber Gölü'nü kuraklık vurdu
Taksi durağına sopalı baskın: 3 yaralı
Taksi durağına sopalı baskın: 3 yaralı
Kavurucu sıcak havaya dikkat!
Kavurucu sıcak havaya dikkat!
Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Aynı sandık ile yarım asırdır ayakkabı boyuyor
Aynı sandık ile yarım asırdır ayakkabı boyuyor
Daha Fazla Video Göster