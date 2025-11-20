20 Kasım 2025, Perşembe

Haberler Yaşam Videoları Mersin'de uyuşturucu ticareti operasyonu: 16 tutuklama
Mersin’de uyuşturucu ticareti operasyonu: 16 tutuklama

Mersin'de uyuşturucu ticareti operasyonu: 16 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 20.11.2025 15:21
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Adreslerdeki detaylı aramalarda, 1062 sentetik hap, 1,2 kilogram skunk maddesi, 790 gram alfa metil fenatilamin (A-M) maddesi, 479 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, kokain, captagon, 5 hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda aseton, ruhsatsız tabancalar, av tüfeği ve mühimmatları ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 656 bin TL, 3 bin 860 dolar ve 550 avro ele geçirildi.
