Mersin'de orman yangını

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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