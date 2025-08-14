Mersin’de ikinci orman yangını Anamur’da çıktı

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Anamur ilçesinde bağlı Korucuk Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler, durumu Anamur Orman İşletme Müdürülüğü'ne bildirdi. Bölgeye havadan ve karadan ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan yangın söndürme helikopteri alevlere müdahaleye başladı. Karadanda ekiplerin bölgede olduğu alevleri kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

