14 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Mersin'de ikinci orman yangını Anamur'da çıktı
Mersin’de ikinci orman yangını Anamur’da çıktı

Mersin'de ikinci orman yangını Anamur'da çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2025 18:37
Alınan bilgiye göre, Mersin'in Anamur ilçesinde bağlı Korucuk Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler, durumu Anamur Orman İşletme Müdürülüğü'ne bildirdi. Bölgeye havadan ve karadan ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan yangın söndürme helikopteri alevlere müdahaleye başladı. Karadanda ekiplerin bölgede olduğu alevleri kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mersin’de ikinci orman yangını Anamur’da çıktı
Valilik yasağına rağmen denizde can pazarı!
Valilik yasağına rağmen denizde can pazarı!
Kamyonet önüne çıkan tırla çarpıştı: O anlar kamerada
Kamyonet önüne çıkan tırla çarpıştı: O anlar kamerada
Mersin’de ikinci orman yangını Anamur’da çıktı
Mersin'de ikinci orman yangını Anamur'da çıktı
Kars’ın mavi incisi Çıldır Gölü’nde yelkenler fora
Kars'ın mavi incisi Çıldır Gölü'nde yelkenler fora
Sakarya’da yüksek ses ve abart egzoza geçit yok!
Sakarya’da yüksek ses ve abart egzoza geçit yok!
Beyoğlu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi
Beyoğlu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi
Kartal’da rüzgar nedeniyle 7 katlı binanın çatısı uçtu
Kartal’da rüzgar nedeniyle 7 katlı binanın çatısı uçtu
Fırtınada ağaç, baba ve kızının üzerine devrildi!
Fırtınada ağaç, baba ve kızının üzerine devrildi!
Adana’da yerleşim yerinde korkutan yangın
Adana'da yerleşim yerinde korkutan yangın
Kontrolden çıkan beton mikseri refüje devrildi!
Kontrolden çıkan beton mikseri refüje devrildi!
Beşiktaş’ta 5 katlı binada korkutan yangın
Beşiktaş’ta 5 katlı binada korkutan yangın
Bingöl’de trafik kazası
Bingöl'de trafik kazası
Daha Fazla Video Göster