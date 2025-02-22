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Mersin’de güldüren görüntüler: Kardan adamı motorun arkasında taşıdı

Mersin'de güldüren görüntüler: Kardan adamı motorun arkasında taşıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.02.2025 23:45
Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'in belirli bölgelerinde de kar yağışı etkili oldu. Mersin'in Anamur ilçesinin çevresinde de lapa lapa kar yağdı. Vatandaşlar da kar yağışının olduğu bölgede zaman geçirdi. Motosikletle karlı bölgeye giden 2 arkadaş ise yaptığı kardan adamı motosikletin arkasına koyarak gitmesi dikkat çekti. Fahri Görgülü ile Yeşilyurt Caddelerinden giden motosikletin arkasındaki kardan adamı arkadan araçla takip eden bir kişi cep telefonu ile görüntülendi.
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Mersin’de güldüren görüntüler: Kardan adamı motorun arkasında taşıdı
Kardan adamı motorun arkasında taşıdı
Kardan adamı motorun arkasında taşıdı
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