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30.12.2019

Mersin'de dolu yağışı yolları beyaz örtüye bürüdü |Video

Mersin'de etkili olan dolu yağışı yerleşim yerleri ile bahçeleri beyaz örtüye bürüdü. Yağışın özellikle narenciye bahçelerinde zarara yol açtığı öğrenildi.

Merkeze bağlı Tece Mahallesi ile Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesinde öğleden sonra yer yer dolu yağışı etkili oldu.

Dolu yağışı sonrası yerleşim yeri ve bahçeler adeta beyaz örtüye büründü. Birkaç dakika süren yağış sonrası iş yerlerinin gider boruları önünde dolu yığınları oluştu. Yağışın özellikle narenciye bahçelerinde zarara yol açtığı öğrenildi.

Dolunun neden olduğu hasar yapılan tespit çalışmasının ardından belli olacak.

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