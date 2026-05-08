Kırmızı ışıkta geçen yayaya otobüs çarptı: Feci kaza kamerada

Kaza, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde E 90 Karayolu üzerinden Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Ö.F.K., 06 FLR 979 plakalı otobüsle Sanayi Kavşağı’nda kırmızı ışık yanarken karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Hamza Çetin’e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hamza Çetin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yaptığı müdahalede sürücü Ö.F.K.’nin alkolsüz olduğu tespit edildi.