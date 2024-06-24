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Mersin'de dehşete düşüren görüntüler! Dede, torunlarının gözü önünde böyle vuruldu
Olay, merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi Efrenk Kordonu Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 56 yaşındaki Salih Şahin, torunlarıyla motosiklette giderken bir başka motosikletli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kafasından tabanca ile vurulan Şahin motosikletle devrilirken, küçük yaştaki torunları o anlarda şok yaşadı.
Motosikletli şüpheli kaçarken, çocuklar ise bir eve sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şahin, ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletli saldırganın tabanca ile Şahin'e ateş ederek vurması ile motosikletin devrilmesi yer aldı. Görüntülerin devamın da yaralı şahsın torunlarının olayın şoku ile yan tarafta bir eve kaçmaları da yansıdı.