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Merdiven altı satışlara dikkat! Zayıflama hapları tehlike saçıyor

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Giriş: 02.04.2021 17:07
Yaz aylarının gelmesi ve evlere kapandığımız şu dönemlerde edindiğimiz fazla kilolardan kurtulmak için beslenmeye dikkat etmek ve spor yapmak yeterli. Fakat hızlı kilo vermek isteyenler için internette zayıflatıcı haplar satılıyor. Uzmanlarsa uyarıyor. Doktor tavsiyesi olmayan bu haplar büyük tehlike saçıyor. Önce zayıflatıp sonra kilo aldıran haplar ölümlere bile yol açabiliyor.

Zayıflama hapları özellikle fit bir vücuda sahip olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Yaz aylarının da yaklaşması sanal ortamda da bu hapların satışını arttırdı.

Ancak uzmanlar uyarıyor! Çünkü kontrolsüz alınan zayıflama hapı ölüme bil götürebiliyor.

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