Menteşe’de bıçaklı alacak verecek kavgası kamerada

Olay, Menteşe ilçesi Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kanlı bitti. Olayda taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi karın bölgesinden bıçaklanarak ağır şekilde yaralanırken, diğer kişi başına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan 40 yaşlarındaki M.Ç. isimli şüpheli şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

