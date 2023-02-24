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Mehmetçik milletiyle el ele

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2023 11:45
Mehmetçiğin afet bölgesinde kurduğu çadırlarda, depremzedelerin ihtiyaçları gideriliyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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