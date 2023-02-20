Mehmetçik deprem bölgesine helikopterle yardım taşıdı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'ın Kırkhan ilçesine giden nakliye helikopterinin görüntülerini paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Özel Kuvvetler Komutanlığımıza ait CH-47 tipi ağır nakliye helikopteri ile köylere, çadırları ve yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.