Avrupa "İran" üzerinden savaşa sürüklenmekte mi korkuyor?

Orta Doğu'da gerilim her geçen gün tırmanırken, bölgedeki stratejik dengeler yeniden şekilleniyor. İspanya'nın İsrail politikalarına yönelik Avrupa'dan ayrışan sert duruşu, ABD’nin kara savaşına yönelik çekinceleri ve İsrail'in İran'ı "varoluşsal bir tehdit" olarak konumlandırması bölgeyi büyük bir kaosun eşiğine getirdi. ABD ve İsrail arasındaki "kim kimi yönlendiriyor?" tartışmaları sürerken, A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar dikkat çeken yorumlarda bulundu.