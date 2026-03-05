CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
Pakistan-Afganistan sınırında gerilim! Son detaylar A Haber'de
DünyaPakistan-Afganistan sınırında gerilim! Son detaylar A Haber'de
Erdoğan’dan Batı’ya sert eleştiri: Sadece izliyorlar
GündemErdoğan’dan Batı’ya sert eleştiri: Sadece izliyorlar
Görgü tanıkları A Haber'e konuştu
Özel HaberGörgü tanıkları A Haber'e konuştu
Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü
GündemBaşkan Erdoğan Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü
A Haber vurulan Azadi Stadyumu'nu görüntüledi
Özel HaberA Haber vurulan Azadi Stadyumu'nu görüntüledi
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Avrupa "İran" üzerinden savaşa sürüklenmekte mi korkuyor?

Orta Doğu'da gerilim her geçen gün tırmanırken, bölgedeki stratejik dengeler yeniden şekilleniyor. İspanya'nın İsrail politikalarına yönelik Avrupa'dan ayrışan sert duruşu, ABD’nin kara savaşına yönelik çekinceleri ve İsrail'in İran'ı "varoluşsal bir tehdit" olarak konumlandırması bölgeyi büyük bir kaosun eşiğine getirdi. ABD ve İsrail arasındaki "kim kimi yönlendiriyor?" tartışmaları sürerken, A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Gündemden Videolar

İşte İsrail'in göbeğine düşen İran füzesi
İşte İsrail'in göbeğine düşen İran füzesi
İsrail'in Demir Kubbe'si nasıl çöktü?
İsrail'in Demir Kubbe'si nasıl çöktü?
İran savaşı Türkiye'yi nasıl etkiler? Gökyüzünün zırhı: Çelik Kubbe
İran savaşı Türkiye'yi nasıl etkiler? Gökyüzünün zırhı: Çelik Kubbe
“Balıklar ürküyor diyenlere kulak assaydık başaramazdık”
“Balıklar ürküyor diyenlere kulak assaydık başaramazdık”
Tel Aviv'de siren sesleri! A Haber çatışma cephesinde
Tel Aviv'de siren sesleri! A Haber çatışma cephesinde
Kuveyt'te füze parçası eve düştü
Kuveyt'te füze parçası eve düştü
ABD İran’a ait savaş gemisini böyle vurdu!
ABD İran’a ait savaş gemisini böyle vurdu!