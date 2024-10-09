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Megakent'in korku surları! Tarihi surlarda kamera, tel örgü, görevli yok!

Megakent'in korku surları! Tarihi surlarda kamera, tel örgü, görevli yok!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 00:56
İkbal Uzuner ve Ayşegül Halil'in ölümüyle gündeme gelip, yeniden tartışılmaya başlayan birçok başlık var. Yasalar ilk sırada. Ki bununla ilgili adım atılacağının sinyalini, adalet bakanının ağzından duyduk az önce. Sanal ortamda gençlere ve çocuklara kurulan tuzaklarla ilgili ne gibi önlemler alınacak. Önümüzdeki günler gösterecek. Bir başka konu daha var; yine "önlem alınması gerekiyor" dediğimiz başlıklardan biri. İstanbul'un tarihi surları. Son 10 yılda 4 cinayet işlendi buralarda. Son kurban ikbal oldu ve herkesin aklına geldi aynı soru. Bu tarihi yapılara, her isteyen girebiliyor mu? Ya da şöyle sorayım soruyu. Surlar neden bu kadar güvensiz? Yavuz Oymak ve Tunahan Sağdıç bu sorulara yerinde cevap aradı. Surların içine girdiler ve bakın nasıl bir manzarayla karşılaştılar.
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Tarihi surlarda kamera, tel örgü, görevli yok!
Tarihi surlarda kamera, tel örgü, görevli yok!
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