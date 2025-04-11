Matia Ahmet için adalet | Katiller hakim karşısına çıktı! Kemik yaşları tespit edildi

Türkiye, 9 Şubat'ta 2 cani tarafından katledilen Mattia Ahmet Minguzzi için çok üzüldü. 7'den 70'e herkesin yüreği dağlandı. Gencecik bir evladımızı 2 magandaya kurban vermek hepimizi çok üzdü. Ahmet'i katleden 2 katil ilk kez hakim karşısına çıktı. Acılı aileyle yüzleştiler. Katillerin yakınları Minguzzi'leri tehdit ettiği için adliye ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri vardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Ahmet’in ailesini sosyal medyadan tehdit eden 5 kişinin yakalandığını açıkladı. İşte ilk duruşmada yaşananlar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN