11 Nisan 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Matia Ahmet için adalet | Katiller hakim karşısına çıktı! Kemik yaşları tespit edildi
Matia Ahmet için adalet | Katiller hakim karşısına çıktı! Kemik yaşları tespit edildi

Matia Ahmet için adalet | Katiller hakim karşısına çıktı! Kemik yaşları tespit edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.04.2025 10:00
Türkiye, 9 Şubat'ta 2 cani tarafından katledilen Mattia Ahmet Minguzzi için çok üzüldü. 7'den 70'e herkesin yüreği dağlandı. Gencecik bir evladımızı 2 magandaya kurban vermek hepimizi çok üzdü. Ahmet'i katleden 2 katil ilk kez hakim karşısına çıktı. Acılı aileyle yüzleştiler. Katillerin yakınları Minguzzi'leri tehdit ettiği için adliye ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri vardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Ahmet’in ailesini sosyal medyadan tehdit eden 5 kişinin yakalandığını açıkladı. İşte ilk duruşmada yaşananlar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Matia Ahmet için adalet | Katiller hakim karşısına çıktı! Kemik yaşları tespit edildi
4 kişi birbirine girdi! Tekme yumruk havada uçuştu
4 kişi birbirine girdi! Tekme yumruk havada uçuştu
Matia Ahmet için adalet! Katiller hakim karşısına çıktı!
Matia Ahmet için adalet! Katiller hakim karşısına çıktı!
Başkent Ankara güne karla uyandı!
Başkent Ankara güne karla uyandı!
Şanlıurfa’da 9 kaçak trafo tespit edildi
Şanlıurfa’da 9 kaçak trafo tespit edildi
Yangın faciasında ayrıcalıklı skandal!
Yangın faciasında “ayrıcalıklı" skandal!
Ahşap bina fırtına nedeniyle çöktü
Ahşap bina fırtına nedeniyle çöktü
Ankara’da yoğun kar yağışı
Ankara’da yoğun kar yağışı
Yaya geçidinden geçerken ezilmekten son anda kurtuldu
Yaya geçidinden geçerken ezilmekten son anda kurtuldu
Beyoğlu’nda fırtına nedeniyle bina çöktü
Beyoğlu'nda fırtına nedeniyle bina çöktü
Esenyurt’ta polis ve sürücü arasında tartışma! O anlar kamerada
Esenyurt'ta polis ve sürücü arasında tartışma! O anlar kamerada
Kaza ihbarına giden polislere pasta sürprizi
Kaza ihbarına giden polislere pasta sürprizi
Ankara’da çıkan yangında ev küle döndü
Ankara’da çıkan yangında ev küle döndü
Daha Fazla Video Göster