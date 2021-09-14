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Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu'nun eski eşi kendisinden daha ünlü çıktı

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Giriş: 14.09.2021 16:24
Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteriyle ekrana geri dönen Birkan Sokullu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizideki başarılı performansıyla ekranların en gözde oyuncularından olan Sokullu, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan ve şimdilerde sosyetik isim Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Sokullu'nun eski eşi görenleri şaşkına çevirdi. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun en az kendisi kadar ünlü eski eşi...
Birkan Sokullu’nun eski eşi kendisinden daha ünlü çıktı
Birkan Sokullu'nun eski eşi kendisinden daha ünlü çıktı
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