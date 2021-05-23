23 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 'Maskeni tak' dedi yumruğu yedi! Markete giren müşteri çalışanı darbetti

'Maskeni tak' dedi yumruğu yedi! Markete giren müşteri çalışanı darbetti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.05.2021 18:15
Güncelleme:23.05.2021 18:15
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir zincir market şubesinde maskesiz müşteriyi uyaran market çalışanı darp edildi. Kimliği belirlenemeyen saldırganı maskesiz içeri girmemesi için uyardığını söyleyen market çalışanı Barış Alacahan, darp edildi. Alacahan'ın burnunun kırıldığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean böyle yasıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde bir zincir market şubesinde çalışan Barış Alacahan, içeri maskesiz girmeye çalışan müşteriye uyarıda bulundu.

Müşteri, tartışmaya başladığı Alacahan'ı darp etti.

DARP ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Burnu kırılan market çalışanı, darp raporu alarak kendisine saldıran müşteri hakkında şikayetçi oldu. Saldırgan müşterinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

'Maskeni tak' dedi yumruğu yedi!
'Maskeni tak' dedi yumruğu yedi!
Genç kızlardan korkunç kavga!
Genç kızlardan korkunç kavga!
Yaz sıcakları geliyor! 3 ila 5 derece hava ısınıyor
Yaz sıcakları geliyor! 3 ila 5 derece hava ısınıyor
Yerli aşıda yüzde 100 antikor
Yerli aşıda yüzde 100 antikor
Askere gitmeye hazırlanan genç kılıçla öldürüldü!
Askere gitmeye hazırlanan genç kılıçla öldürüldü!
'Kayıp' dediği eşini boğarak öldürmüş!
'Kayıp' dediği eşini boğarak öldürmüş!
Antalya’da korkutan yangın
Antalya’da korkutan yangın
Markette eski sevgilisini dövüp boğazına bıçak dayadı
Markette eski sevgilisini dövüp boğazına bıçak dayadı
Azim dolu hikaye
Azim dolu hikaye
Erkek yolcunun hareketi çileden çıkardı! Metrobüsü birbirine kattı
Erkek yolcunun hareketi çileden çıkardı! Metrobüsü birbirine kattı
Anne kabul etmedi: 2 burnu 2 ağzı ve 4 gözü var
Anne kabul etmedi: 2 burnu 2 ağzı ve 4 gözü var
İstanbul’da birçok ilçe maviye döndü
İstanbul’da birçok ilçe maviye döndü
Daha Fazla Video Göster