'Maskeni tak' dedi yumruğu yedi! Markete giren müşteri çalışanı darbetti

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir zincir market şubesinde maskesiz müşteriyi uyaran market çalışanı darp edildi. Kimliği belirlenemeyen saldırganı maskesiz içeri girmemesi için uyardığını söyleyen market çalışanı Barış Alacahan, darp edildi. Alacahan'ın burnunun kırıldığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean böyle yasıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde bir zincir market şubesinde çalışan Barış Alacahan, içeri maskesiz girmeye çalışan müşteriye uyarıda bulundu.

Müşteri, tartışmaya başladığı Alacahan'ı darp etti.

DARP ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Burnu kırılan market çalışanı, darp raporu alarak kendisine saldıran müşteri hakkında şikayetçi oldu. Saldırgan müşterinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.