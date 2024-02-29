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Mart ayında kar ihtimali var mı? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber'de yanıtladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 13:38
İstanbul'da bu yıl ocak ve şubat ayları yağmurlu geçse de beklenen kar yağışı gelmedi. Mart ayının hava tahminleri ne yönde? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber'e sordu.
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