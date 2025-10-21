Marmaris’te yağmur ve deniz keyfi bir arada

21 Ekim 2025, Salı

21.10.2025
Dünyanın ve Türkiye’nin gözde turizm kentlerinden Marmaris’te tatil yapan turistler, yağmura aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı. Marmaris’te yaşayan vatandaşlar ise yağmuru fırsata çevirip balık tutmaya çıktıklarını ifade etti. Marmaris’te yaşayan Kadir Soner, "Bir yanda yağmur yağıyor, bir yanda da denize giriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Biz de bu havada balık bol olur diye balık tutmaya çıktık" diye konuştu. Marmaris’te yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.
