29 Şubat 2024, Perşembe
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Marmara Denizi maviye boyandı, görenler şaşkına döndü
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, tek hücreli organizmaların aşırı derecede üremelerinden sonra toplu halde su yüzüne çıkmalarıyla yaşanan 'alg patlaması' deniz suyunu gece yarısı mavi ışıklı hale getirdi. Denizdeki ışığı görenler büyük şaşkınlık yaşadılar.