Avrupa’da enerji krizi derinleşiyor: Motorin fiyatı benzini geçti, tabelalar anlık değişiyor

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın ardından Tahran yönetiminin dünya ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nı kapatması enerji piyasalarında deprem etkisi yaşattı. Brent petrolün 90 doları aşmasıyla birlikte Avrupa’da akaryakıt ve doğal gaz fiyatları kontrolden çıktı. Hollanda’da tarihte ilk kez motorin fiyatları benzin fiyatlarını geride bırakırken, enerji krizi halkın cebini doğrudan etkilemeye başladı. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Avrupa’daki bir akaryakıt istasyonundan sıcak gelişmeleri ve çarpıcı rakamları aktardı.