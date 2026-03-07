CANLI YAYIN
Avrupa’da enerji krizi derinleşiyor: Motorin fiyatı benzini geçti, tabelalar anlık değişiyor

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın ardından Tahran yönetiminin dünya ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nı kapatması enerji piyasalarında deprem etkisi yaşattı. Brent petrolün 90 doları aşmasıyla birlikte Avrupa’da akaryakıt ve doğal gaz fiyatları kontrolden çıktı. Hollanda’da tarihte ilk kez motorin fiyatları benzin fiyatlarını geride bırakırken, enerji krizi halkın cebini doğrudan etkilemeye başladı. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Avrupa’daki bir akaryakıt istasyonundan sıcak gelişmeleri ve çarpıcı rakamları aktardı.

İsrail panikte! İran füzeleri Demir Kubbe'yi delik deşik etti
İran Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı! İsrail'de peş peşe patlamalar
İSRAİLLİLER GÖZYAŞLARI İÇİNDE...
Tel Aviv'de yeniden sirenler devrede
Başkan Erdoğan devlet himayesindeki çocuklarla iftarda buluştu
Irak'ta yoğun patlama sesleri! Otel İHA saldırısına uğradı
Genç kadını eski eşi sokak ortasında katletti!
