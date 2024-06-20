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Mardin'de üstsüz yürüyen kadın hastane kaldırıldı

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 15:38
Mardin'de sokak ortasında üstsüz bir şekilde yürüyen ve etrafındakilere "Beni siz delirttiniz" şeklinde bağıran kadın polis ekipleri tarafından yakalanarak hastaneye kaldırıldı.
Mardin’de üstsüz yürüyen kadın hastane kaldırıldı
Mardin'de üstsüz yürüyen kadın hastane kaldırıldı
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