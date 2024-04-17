Mardin’de TIR minibüs ve hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde tırın hafif ticari araç ve minibüse çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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