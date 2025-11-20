Mardin’de göçmen kaçakçılığı denetimi

Mardin’de İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik uygulama yaptı. İl genelinde 59 ekip ve 150 personelin katıldığı uygulamada, 40 umuma açık yer, 27 metruk bina, 3 otobüs ve minibüs terminali kontrolden edildi. Ayrıca bin 980 kişi sorgulandı, 337 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sırasında 3 kişiye yoklama/bakaya tebliği yapıldı, 5 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

