Mardin'de göçmen kaçakçılığı denetimi
Mardin’de göçmen kaçakçılığı denetimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 20.11.2025 16:21
Mardin’de İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik uygulama yaptı. İl genelinde 59 ekip ve 150 personelin katıldığı uygulamada, 40 umuma açık yer, 27 metruk bina, 3 otobüs ve minibüs terminali kontrolden edildi. Ayrıca bin 980 kişi sorgulandı, 337 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sırasında 3 kişiye yoklama/bakaya tebliği yapıldı, 5 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.
