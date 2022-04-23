23 Nisan 2022, Cumartesi
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Mantarlı tavuk kapama nasıl yapılır? İşte mantarlı tavuk kapamanın püf noktaları
"İftara kalabalık misafirim var, ne yapmalıyım?'' diyenler için işte yapımı kolay, lezzeti de damaklardan uzun süre silinmeyecek bir mantarlı tavuk kapama tarifi....