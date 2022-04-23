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Mantarlı tavuk kapama nasıl yapılır? İşte mantarlı tavuk kapamanın püf noktaları

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2022 17:05
"İftara kalabalık misafirim var, ne yapmalıyım?'' diyenler için işte yapımı kolay, lezzeti de damaklardan uzun süre silinmeyecek bir mantarlı tavuk kapama tarifi....
Mantarlı tavuk kapama nasıl yapılır?
Mantarlı tavuk kapama nasıl yapılır?
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