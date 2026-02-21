CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Edirne Belediyesi'ne operasyon
Yaşam Edirne Belediyesi'ne operasyon
Bakan Göktaş’tan iftar ziyareti!
Gündem Bakan Göktaş’tan iftar ziyareti!
Türkiye uzayda vites yükseltti!
Gündem Türkiye uzayda vites yükseltti!
Fatih'te 3 İETT otobüsü kaza yaptı
Yaşam Fatih'te 3 İETT otobüsü kaza yaptı
Otobüse turunç fırlattılar
Yaşam Otobüse turunç fırlattılar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kutsal emanete manevi akın: Hırka-i Şerif kapılarını ziyaretçilere açtı!

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte İstanbul’da manevi atmosfer doruk noktasına ulaştı. İslam alemi için büyük önem taşıyan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in mukaddes emaneti Hırka-i Şerif, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cumasında Fatih’teki yerinde ziyarete açıldı. 175 yıldır aynı noktada büyük bir titizlikle muhafaza edilen ve 1500 yıllık bir geçmişe sahip olan bu eşsiz hatıra, 7’den 70’e binlerce vatandaşı gözyaşları ve salavatlar eşliğinde bir araya getiriyor.

Gündemden Videolar

İran'dan dünyaya hazırız mesajı
İran'dan dünyaya hazırız mesajı
Stratejik sabır bitti "topyekün savaş" resti geldi! İran'ın asimetrik planı deşifre oldu
Stratejik sabır bitti "topyekün savaş" resti geldi! İran'ın asimetrik planı deşifre oldu
"ABD'nin İran planı Trump'ın masasında onay bekliyor"
"ABD'nin İran planı Trump'ın masasında onay bekliyor"
Başkan Erdoğan'dan iftar sürprizi!
Başkan Erdoğan'dan iftar sürprizi!
Petrol vanası kimin elinde? A Haber’de çarpıcı analiz: İran üzerinden Çin’e mesaj mı?
Petrol vanası kimin elinde? A Haber’de çarpıcı analiz: İran üzerinden Çin’e mesaj mı?
Okullardaki Ramazan etkinleri Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti!
Okullardaki Ramazan etkinleri Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti!
"İsrail ağızlı çevreler savaşı dillendiriyor"
"İsrail ağızlı çevreler savaşı dillendiriyor"