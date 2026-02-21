Kutsal emanete manevi akın: Hırka-i Şerif kapılarını ziyaretçilere açtı!

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte İstanbul’da manevi atmosfer doruk noktasına ulaştı. İslam alemi için büyük önem taşıyan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in mukaddes emaneti Hırka-i Şerif, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cumasında Fatih’teki yerinde ziyarete açıldı. 175 yıldır aynı noktada büyük bir titizlikle muhafaza edilen ve 1500 yıllık bir geçmişe sahip olan bu eşsiz hatıra, 7’den 70’e binlerce vatandaşı gözyaşları ve salavatlar eşliğinde bir araya getiriyor.