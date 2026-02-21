Gaziantep'te Ramazan ayı bir başka yaşanıyor

Gaziantep’te her yıl olduğu gibi bu yıl da “Ramazan Sokağı” kapılarını açtı. Birbirinden farklı etkinlik ve gösterilerin sahnelendiği alan, özellikle çocuklu ailelerden yoğun ilgi görüyor.