ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gaziantep'te Ramazan ayı bir başka yaşanıyor

Gaziantep’te her yıl olduğu gibi bu yıl da “Ramazan Sokağı” kapılarını açtı. Birbirinden farklı etkinlik ve gösterilerin sahnelendiği alan, özellikle çocuklu ailelerden yoğun ilgi görüyor.

