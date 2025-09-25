Manisa’da TIR faciası: 1 ölü, biri polis 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, TIR önce önünde seyreden elektrikli bisiklete, ardından hareket halindeki bir otomobile ve yol kenarında bekleyen polis memuruna çarparak köprüden aşağı uçtu. Feci kaza da 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1’i polis memuru 2 kişi yaralandı.

