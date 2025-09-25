25 Eylül 2025, Perşembe
Manisa’da TIR faciası: 1 ölü, biri polis 2 yaralı
Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, TIR önce önünde seyreden elektrikli bisiklete, ardından hareket halindeki bir otomobile ve yol kenarında bekleyen polis memuruna çarparak köprüden aşağı uçtu. Feci kaza da 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1’i polis memuru 2 kişi yaralandı.