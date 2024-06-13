Manisa'da Meryem Ana figürlü mozaik ele geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde yapılan aramada piyasaya 50 milyon TL'ye satılmaya çalışılan 2 bin yıllık Meryem Ana figürlü mozaik ele geçirildi.

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