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Manisa'da Meryem Ana figürlü mozaik ele geçirildi

İHA
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Giriş: 13.06.2024 10:58
Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde yapılan aramada piyasaya 50 milyon TL'ye satılmaya çalışılan 2 bin yıllık Meryem Ana figürlü mozaik ele geçirildi.
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Meryem Ana figürlü mozaik ele geçirildi
Meryem Ana figürlü mozaik ele geçirildi
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