Körfez'de savaş krizi! İran'ın Riyad'daki füze saldırısı sonrası ne olacak?

İran'da gölge lider Ali Laricani ve İstihbarat Başkanı İsmail Hatib'in ölümünün ardından Tahran, Riyad'ta barışın tesisi için düzenlenen zirve öncesi füze saldırı başlattı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudia Arabistan'a yoğun diplomasi trafiği yürütürken bölgedeki saldırılar ve son durum A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirildi. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Türkiye’nin olası bir felaketi engellemek için yürüttüğü tarihi diplomasi trafiği ve bölgedeki son durumu analiz ederken değerlendirmelerde bulundu.